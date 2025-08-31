منتخب الشباب الإيراني لفنون القتال المختلطة في آسيا يفوز بالمركز الثالث ويحصد 12 حصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك منتخب الشباب الإيراني لفنون القتال المختلطة في بطولة آسيا، التي كانت بمثابة تصفيات لدورة الألعاب الآسيوية في البحرين، في فئتي الفتيان والفتيات.

وفاز منتخب بلادنا بالمركز الثالث بميدالية ذهبية واحدة وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية.

كما حققت طاجيكستان وكازاخستان المركزين الأول والثاني. وشاركت 19 دولة في بطولة آسيا للشباب لفنون القتال المختلطة في المنامة.

أسماء الفائزين بالميداليات الإيرانية هي كما يلي:

الأولاد:

أمير مهدي وظيفه(ميدالية ذهبية - ٨٠ كجم)، أمير محمد حاتميان (ميدالية فضية - ٦٠ كجم)، أبو الفضل فتوحي مقدم (ميدالية فضية - ٧٠ كجم)، مهيار شافعي (ميدالية برونزية - ٦٥ كجم)، وإيليا وحيدي (ميدالية برونزية - ٧٠ كجم).

البنات:

فانيا فتحعلي بور (ميدالية فضية - ٥٥ كجم)، آيدا عباس نجاد (ميدالية فضية - ٤٥ كجم)، تيام دهبهلوان (ميدالية برونزية - ٦٠ كجم)، وكمند كرم زاده (ميدالية برونزية - ٥٠ كجم).

تمكن الرياضيون الموفدون أيضا من الحصول على ١٢ حصة (٤ حصص للفتيات و٨ حصص للفتيان) في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في البحرين في نوفمبر من هذا العام.

