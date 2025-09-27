إيران تدعو الى تعليق عضوية الكيان الصهيوني في اللجنة البارالمبية الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان غفور كاركري، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية والمستشار الخاص لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الذي شارك في مؤتمر وجمعية اللجنة البارالمبية الدولية في كوريا الجنوبية، بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعا إلى تعليق عضوية الكيان في اللجنة البارالمبية الدولية.

وأشار إلى مجزرة أكثر من 65 ألف امرأة وطفل فلسطيني، وحصار وتجويع شعب هذه الأرض، بالإضافة إلى الأعمال العدائية ضد إيران ودول أخرى، مؤكدًا أن المجتمع البارالمبي الدولي لا يمكنه أن يظل صامتًا أمام هذه الجرائم الصارخة.

كما أيد رئيس اللجنة البارالمبية الإيرانية رفع تعليق عضوية اللجنتين الوطنيتين الروسية والبيلاروسية في هذا الاجتماع.

لقي اقتراح حزب العمال بتعليق عضوية الكيان الصهيوني دعمًا وقبولًا واسعَين من العديد من الدول الإسلامية وغيرها من الدول الحاضرة في الجمعية العامة.

انعقدت الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية يومي 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول، في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، حيث انتُخب أندرو بارسونز رئيسًا للجنة البارالمبية الدولية للمرة الثالثة.

