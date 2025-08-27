  1. إيران
وزير الجهاد الزراعي يعلن عن نموا بنسبة 32 بالمائة في الصادرات 

صرح وزير الجهاد الزراعي: بفضل تخطيط الحكومة الرابعة عشرة ووزارتها، ارتفع نمو القطاع الزراعي من سالب 4% إلى 3%، وارتفع الميزان التجاري من سالب 11% إلى سالب 8 مليارات دولار. كما شهدنا انخفاضًا في الواردات بنسبة 6% وزيادة في الصادرات بنسبة 32%.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد غلام رضا نوري قزلجه، خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة همدان، على ضرورة التماسك والتفاهم بين الحكومة والبرلمان، وأضاف: إذا رفعت الحكومة شعار التوافق بحماس، فإن أحد أسباب ذلك هو تصويت البرلمان على منح الثقة لمجلس الوزراء.

وقال وزير الجهاد الزراعي: ندرس إمكانيات البلاد، ونرى أيضًا نقاط الضعف. لدينا مشاكل في مجالي المياه والطاقة. يجب أن نتحرك نحو ترشيد الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

وتابع نوري قزلجه، في إشارة إلى القدرات العالية للقطاع الزراعي في همدان، قائلاً: هذه المحافظة تغطي أقل من واحد في المائة من أراضي البلاد، لكنها تنتج أكثر من أربعة في المائة من المنتجات الزراعية في إيران.

