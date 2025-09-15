اقامة معرض آي فارم الزراعي الثامن في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير الدائرة الاقتصادية الصادر عن وزارة الزراعة، صرح منظم معرض آي فارم الزراعي الثامن في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين: سيركز هذا المعرض على البستنة، والبيوت البلاستيكية، والمدخلات، وأنظمة الري الحديثة، والأدوات والمعدات الزراعية في مركز شهر آفتاب الدولي للمعارض.

وأوضح حامد إيراني أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تعريف المزارعين والمشغلين بالتقنيات الحديثة، وطرق تحسين استهلاك المياه، والشتلات المعتمدة.

وأشار إلى أن العالم يشدد على استخدام الطاقات المتجددة كطاقات نظيفة، وقال: سيُقام في هذا المعرض دورة تدريبية للمشغلين من قبل جمعيات الألواح الشمسية.

كما صرّح إيراني بتوفير مواصلات مجانية للمزارعين لزيارة المعرض بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أنه بإمكان المهتمين زيارة معرض آي فارم الزراعي الثامن من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً في الأيام المذكورة.

