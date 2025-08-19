وزير الزراعة الايراني يؤكد على تطوير التعاون الزراعي مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في لقاء مع رانا تنوير حسين، وزير الأمن الغذائي والبحوث الوطنية الباكستاني، صرّح غلام رضا نوري قزلجه : إن تطوير العلاقات مع باكستان من أولويات الحكومة الإيرانية.

وأكد على تنفيذ مشاريع بحثية، وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية الحدودية من أجل تطوير التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي، واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وباكستان تعقد اجتماعات دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل لتسريع التعاون بين البلدين في مجال الزراعة، وتحسين الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي معرض إشارته إلى أولوية استيراد اللحوم ومنتجات الأرز من باكستان، أشار إلى أن إيران مستعدة لاستيراد الماشية الحية والذرة، شريطة تعاون الجانب الباكستاني وإزالة العوائق الصحية والحجر الصحي.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير الأمن الغذائي والبحوث الوطنية الباكستاني، رانا تنوير حسين، على العلاقات الأخوية والوطيدة بين طهران وإسلام آباد، مؤكدًا عزم بلاده على توسيع التعاون في جميع المجالات.

كما اقترح وزير الأمن الغذائي والبحوث الوطنية الباكستاني أنه يبدأ التعاون بالتركيز على إنتاج البذور المقاومة لتغير المناخ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة مع إيران.

وأكد رانا تنوير حسين على أهمية وضع خطط فورية وطويلة الأجل لتفعيل التعاون، وأضاف: سيكون من بين الأولويات تعزيز تصدير المنتجات الزراعية من باكستان إلى إيران، بما في ذلك الأرز واللحوم والمانجو والذرة والموز والفواكه الأخرى، بالإضافة إلى تصدير المبيدات الحشرية.

كما أكدت إيران على تطوير التعاون البيطري وتسهيل تبادل الثروة الحيوانية عبر الحدود، ودعت إلى تعزيز آليات الصحة والحجر الصحي المشتركة لضمان صحة الحيوان، وشددت على توسيع التعاون الإقليمي في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

من جانب آخر، أكد الجانب الباكستاني على أهمية عقد لجنة اقتصادية مشتركة، وإتمام اتفاقيات التجارة والجمرك والتعاون، ودعا إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وإنشاء أسواق حدودية مستدامة.

وفي حين اقترحت باكستان دراسة إمكانية إنشاء حدود بحرية، أكدت على تعزيز آلية الحجر الصحي، وتحسين عملية إصدار شهادات المنشأ، وتسريع تخليص البضائع المصدرة، والتعاون في مجال صادرات الذرة، بهدف تحقيق أهداف تجارية بمليارات الدولارات.

في هذا الاجتماع، أكد الجانبان على مواصلة المشاورات وعقد اجتماعات مشتركة لمتابعة الاتفاقيات والتعاون على أرض الواقع، تمهيدًا للتنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة بين إيران وباكستان.

