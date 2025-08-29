عراقجي: ايران ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التصرف الاستفزازي للترويكا الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وزارة الخارجية، وفي الوقت نفسه الذي ينتهك فيه الدول الأوروبية الثلاث آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي والقرار 2231، تحدثت السيدة كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسقة لجنة الاتفاق النووي، هاتفيًا مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.

في هذه المحادثة، أدان عراقجي الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث، وأكد أن هذا الإجراء يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران، ويُعقّد مواصلة المسار الدبلوماسي.

وأكد وزير خارجية بلادنا أن جمهورية إيران الإسلامية ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هذا التصرف الاستفزازي وغير اللائق من جانب الدول الأوروبية الثلاث.

وفي هذا الاتصال، جددت السيدة كلاس التأكيد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي، وأعربت عن استعدادها للمساهمة في تسهيل الدبلوماسية والحوار.

كما دعت إلى استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

