وزير الاقتصاد الايراني: جذب المستثمرين الأجانب أولوية للبرامج الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال علي مدني زاده، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم في حفل افتتاح شركة "توزيع الصلب" في المنطقة الصناعية رقم 5 في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: إن هدف المؤسسات الاقتصادية هو تهيئة الظروف المناسبة لتنمية وتوسيع الاستثمار.

وقال: إن خوزستان لديها الكثير من الفرص لنمو الاستثمار في مختلف مجالات الزراعة والنفط وغيرها من الإمكانات الهائلة غير المعروفة.



وأكد وزير الاقتصاد والمالية أيضًا أن خوزستان تواجه مشاكل بيئية، وقال: يمكن للقطاع الخاص أن يقدم مساهمة كبيرة في حل وتحسين الوضع البيئي في المحافظة.



وأضاف مدني زاده: "إن جذب المستثمرين الأجانب هو أحد أهداف القطاع الاقتصادي، وفي ظل القيود المفروضة على انبعاثات الكربون عالميًا وداخليًا، نناشد البنوك دعم تطوير شركات تصنيع القطع الصناعية".



وكان وزير الاقتصاد والمالية قد وصل إلى خوزستان اليوم، لتفقد عدة مشاريع صناعية في مدينتي آبادان وأهواز، وسيلتقي بالناشطين الاقتصاديين ايضا.

