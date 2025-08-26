ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى إيران بنسبة 15 بالمئة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نجح القائمون على وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، من خلال تعزيز مكانة السياحة في نظام الحكم وتعزيز دبلوماسية السياحة في المحافل الدولية، في جذب أكثر من سبعة ملايين سائح أجنبي من مارس 2024 إلى مارس 2025، مما أدى إلى زيادة عدد السياح الذين يدخلون إيران بنسبة 15.93 في المائة مقارنة بنفس الفترة الماضية.

وتسعى السلطات السياحية الآن إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لتعويض الأضرار التي سببتها الحرب، ولتحقيق ذلك وضعت على جدول الأعمال تنفيذ استراتيجيتين: "تحفيز السياحة الداخلية" و"التركيز على الجيران" لإعادة الازدهار إلى هذا القطاع.

كانت الضرائب إحدى مشاكل قطاع السياحة. وفي هذا الصدد، ولدعم المنشآت والمشاريع السياحية، استمر الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة لقطاع السياحة خلال الخطة السابعة.

كما كانت البيروقراطية الحكومية في المسائل التي يُمكن تفويضها إلى المنظمات المهنية تحديًا آخر في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، أقرّت اللجان الحكومية لائحةً، وهي قيد التصديق من قِبَل مجلس الوزراء، وأُبلغت بها لتقصير عملية مراجعة الخطط السياحية والموافقة عليها. كما يجري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذها بمشاركة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية.

