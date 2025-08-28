غريب آبادي: تفعيل آلية الزناد سيؤدي لتوقف تفاعل ايران مع الوكالة الدولية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأن کاظم غریب آبادی، مساعد وزیر الخارجیة الإیراني للشؤون القانونیة والدولیة، علّق على تهدیدات أوروبا ببدء آلیة "سناب باک"، قائلاً: "الأوروبیون منذ سبع سنوات لم ینفذوا التزاماتهم فی الاتفاق النووی. ورغم ذلك، یصرّون بوقاحة ویقولون إنهم یطبقونه. قلنا لهم: إذا کنتم بالفعل تنفذون الاتفاق، قدّموا لنا تقریراً یوضح ما قمتم به".

وأضاف: "المؤشرات والمعطیات التی لدینا تؤکد أن أوروبا لم تنفذ الاتفاق فقط، بل فرضت أیضاً عقوبات جدیدة، کان آخرها قبل عدة أشهر على قطاع الشحن والصناعة الجویة الإیرانیة".

وتابع غریب آبادی: "أوضحنا للطرف الأوروبی أنه إذا أراد استغلال هذه الورقة وتجاهل حسن النیة والإجراءات التی قامت بها إیران، والاهتمام الخاص الذی أبدته لحل القضایا، وبدأ بعملیة (سناب باك)، فإن إیران بطبیعة الحال سیکون لها رد فعل مناسب. من ذلک أنه إذا بعثوا بالرسالة، فإن إیران سترسل بدورها رسالة أو تحذیراً خاصاً إلى مجلس الأمن".

وأکد المسؤول الإیرانی: "کما أبلغناهم أنه فی حال تنفیذ هذه الخطوة، فإن المسار التفاعلي الذی فتحناه مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة سیتأثر بالکامل وسیتوقف".

وختم قائلاً: "لا معنى لأن یسعى الأوروبیون إلى تفعیل آلیة (سناب باك) بینما تواصل إیران مسار التعاون. وقلنا لهم بوضوح: إذا حدث ذلک، فإن أوروبا ستکون قد أخرجت نفسها من ساحة الدبلوماسیة والحوار مع إیران".