وزيرا خارجية إيران والمجر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، في اتصال هاتفي أُجري بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين، قرنًا من العلاقات الودية والثرية بين البلدين، وأكدا على استمرارها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ وزير الخارجية والتجارة المجري، سيارتو، بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والمجر، مؤكدًا على نهج الحكومة المجرية في تطوير العلاقات مع إيران على نحو شامل.

كما أكد وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، عزم إيران على مواصلة وتعزيز العلاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، واعتبر العلاقات بين إيران والمجر مهمة وواعدة بمزيد من التطور.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتطورات الدولية خلال المكالمة.

وحذر وزير خارجية بلادنا من عواقب الإجراء غير القانوني وغير المبرر وغير المسؤول الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث للضغط على الشعب الإيراني عبر التهديد بإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، مؤكدًا على حق إيران في الرد المناسب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد أضر بشدة بمصداقية ومكانة أوروبا كطرف تفاوضي، وأثار شكوكًا عميقة حول النوايا الحقيقية لهذه الدول.

