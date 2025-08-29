إيران وبيلاروسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال تاهيل الطيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال صلاحية الطيران بين إيران وبيلاروسيا عقب زيارة الرئيس مسعود بزشكيان ووزيرة الطرق والتنمية الحضرية إلى بيلاروسيا بهدف توسيع وتعزيز العلاقات في مجال الطيران، وبهدف إنشاء منصة مناسبة لتصدير الخدمات الهندسية، وتطوير مراكز الإصلاح والصيانة، وتصميم وتصنيع الطائرات، بالإضافة إلى تطوير الشركات القائمة على المعرفة.

وبناءً على أحكام هذه الاتفاقية، سيتم الاعتراف المتبادل بشهادات تاهيل الطيران من قبل البلدين. سيُمكّن هذا الإجراء الشركات المحلية من توريد قطع الغيار والمعدات والخدمات إلى الأسواق العالمية، وسيؤدي إلى نمو اقتصادي وتنمية تجارية في قطاع الطيران.

يمكن اعتبار هذه الخطة نموذجًا مناسبًا لتطوير التعاون في مجال الطيران مع الدول الأخرى، وفي هذا الصدد، تجري مشاورات لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع عدد من الدول الأخرى.

من منظور سياسي، سيعزز إبرام مثل هذه الاتفاقيات العلاقات الدولية ويوسع آفاق التعاون، ويشجع الدول الأخرى على إبرام اتفاقيات مماثلة، مما سيساهم في تقارب الأطر التنظيمية للبلدين بما يتماشى مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي .

/انتهى/