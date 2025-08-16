ايران تؤكد على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال مرافقته وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد أتابك، في زيارته الى قيرغيزستان للمشاركة في قمة رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أجرى رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، محمد علي دهقان دهـنوي، محادثات مع وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، أندري سلبنيف، تناولت آفاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أشار الجانبان إلى خططهما لتعزيز التعاون الثنائي، وأكدا استعدادهما المتبادل لتطوير المبادلات التجارية، واستعرضا نتائج تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي، كما بحثا آليات خاصة لتفعيل هذه الاتفاقية، معلنين أن مسودة خارطة طريق للتعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين بلغت مراحلها النهائية.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم روسيا، كازاخستان، بيلاروس، قيرغيزستان وأرمينيا، فيما يتمتع كل من إيران، أوزبكستان، مولدوفا وكوبا بصفة عضو مراقب. وكانت إيران قد انضمت بصفة مراقب في عام 2024، وتسعى حاليا للحصول على العضوية الدائمة.

وخلال هذه الزيارة، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمدرضا عارف، على أن تطوير العلاقات مع دول الجوار، ولا سيما الاتحاد الأوراسي، يعد من أولويات الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة.

