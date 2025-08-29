مسيرات مليونية في اليمن: ثبات مع غزة حتى النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتشد المشاركون في ميدان السبعين في صنعاء، وفي أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات محافظات الحُدَيْدَة وحَجَّة وإب وعَمْران وتعز وذَمَار والبيضاء والجوف والمَحْوِيت ومناطق في محافظتي الضالع ولحج.

وأكدت المسيرات، في بيانها، الثبات مع غزة وفلسطين حتى النصر، مشدّدةً على أنّ "أيّ عدوان أو تصعيد صهيوني أو أميركي لا يمكن أن يدفعنا للتخلّي عن ديننا وهويتنا ومبادئنا وقيمنا وموقفنا مع غزة".

وقالت المسيرات إنّها تتابع ما يحاك من خطوات عملية معلنة لاستهداف وهدم المسجد الأقصى كواحدة من خطوات إقامة ما يسمّى بـ"إسرائيل الكبرى".

وفي هذا الإطار، دعت المسيرات شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الاستعداد والتفكير بجدّية في الخطوات الصهيونية العملية ومواجهتها.

وفي سياق متصل، باركت المسيرات التطوّر النوعي للقوات المسلحة اليمنية بإنتاج رؤوس الصواريخ الانشطارية، التي "أصابت الصهاينة بالجنون منذ أول ضربة".

وأدانت بشدة ما أقدم عليه "الأعداء الصهاينة والأميركان -عبر إحدى المتصهينات الأميركيات- من إحراق لنسخة من القرآن الكريم".

هذه المسيرات المليونية، اليوم، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة صنعاء بأكثر من 10 غارات إسرائيلية، أدّت إلى انفجارات متتالية.

وتتواصل المسيرات المليونية الشعبية في اليمن في مختلف الساحات كلّ يوم الجمعة استمراراً في نصرة غزة وأهلها في تأكيد ثبات الموقف حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية والتي تضرب أهدافاً إسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفرض حصاراً بحرياً على موانئ الاحتلال.

/انتهى/