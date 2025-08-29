50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وحررت هوياتهم وفحصتها.

وعلى صعيد المسجد الأقصى، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة بين المصلين خلال خطبة وصلاة الجمعة، في خطوة استفزازية لمراقبة المصلين.

وقال الشيخ محمد سليم العرب: “أنتم أيها العرب عامتكم وخاصتكم، إن محمدًا (ص) موجود فيكم، بمولده وبعثته ودينه الذي ورثكم إياه، فلماذا الردة على الأعقاب، بعد إذ هداكم الله؟”.

وتساءل الشيخ العرب: “هل تعجبكم ذلتكم، من غير محمد ودينه؟”، مضيفًا: “لقد سرتم بميلاد محمد (ص) أحراراً، فلماذا تقبلون العبودية للأمم بغير شريعته وهديه!”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

