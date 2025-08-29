أسطول الصمود العالمي ينطلق من إسبانيا نحو غزة متحدياً الحصار الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا الناشطون الحكومات الأوروبية والدولية إلى الضغط على "إسرائيل" للسماح بمرور الأسطول بأمان.

وقال الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، أحد منظمي الحملة المقيم في إسبانيا، إنّ الكرة الآن في ملعب السياسيين، مضيفاً: "عليهم أن يتحركوا للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان مرور آمن لهذا الأسطول".

وفي حزيران/يونيو الماضي، اقتحمت البحرية الإسرائيلية سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية. وقامت "إسرائيل" باعتقال الناشطين الذين كانوا على متن السفينة قبل ترحيلهم، ومن بينهم غريتا تونبري، ما أثار إدانات دولية لخرق القانون الدولي.

وتفرض "إسرائيل" حصاراً بحرياً وبرياً على غزة منذ عام 2007 عقب نجاح حركة حماس في الانتخابات في القطاع.

