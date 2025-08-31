إيران والعراق يوقعان اتفاقية منح دراسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وقعت منظمة شؤون الطلبة الإيرانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق اتفاقية تعاون.

وُضعت هذه الاتفاقية في مجال المنح الدراسية الحكومية المتبادلة، ووقعها كل من سعيد حبيبة، وكيل وزارة العلوم ورئيس منظمة شؤون الطلبة الايرانية، وحيدر عبد الزاهد، وكيل وزارة العلوم العراقية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، وكذلك تطوير التعاون العلمي الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمأسسة هذا التعاون والتبادل العلمي بين المراكز العلمية والبحثية في البلدين.

كما انها تهدف لتنفيذ البرنامج المتعلق بـ "المنح الحكومية المتبادلة" وتسهيل توسيع التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال شؤون الطلاب والمنح الدراسية المتبادلة لفترات طويلة وقصيرة الأجل.

/انتهى/