منتخب إيران لكرة القدم يفوز على الهند في بطولة الاتحاد الإفريقي 2025

توج المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزه الثاني في بطولة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتغلبه على نظيره الهندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه المنتخب الإيراني لكرة القدم نظيره الهندي في مباراته الثانية بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 على ملعب طاجيكستان الوطني اليوم الاثنين.

وحقق منتخب إيران فوزه الثاني في بطولة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتغلبه على نظيره الهندي بنتيجة 3-0.

وحصل اللاعب الإيراني لكرة القدم "امیرحسین حسین‌زادة"، الذي سجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل اللاعب "علي عليبور"، الهدف الثاني في الدقيقة 89، وبعدها بلحظات سجل "مهدي طارمي" الهدف الثالث لإيران في مرمى الهند، لتنتهي المباراة بتقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم بنتيجة 3-0.

