تصفيات كأس العالم لكرة القدم...ايران تحقق فوزا عريضا امام كوريا الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أُقيمت المباراة الاخيرة ضمن منافسات تصفيات بطولة العالم لكرة القدم 2026 للمنتخب الايراني والكوري الشمالي مساء الثلاثاء على استاد آزادي في طهران. وتمكّن لاعبو المدرب أمير قلعه‌ نويي من فرض سيطرتهم في الشوط الثاني، مستغلين النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد لاعب كوريا الشمالية في الدقيقة 66.

وافتتح محمد مهدي محبي التسجيل في الدقيقة 75، قبل أن يضاعف مهدي طارمي النتيجة بعد ثلاث دقائق. وفي الوقت بدل الضائع، أضاف أميرحسين حسين‌ زاده الهدف الثالث، مستثمرًا تمريرة من طارمي.

أبرز لقطات المباراة

الشوط الأول:

الدقيقة 9: طارمي يسدد من خارج المنطقة بعد تمريرة من هاشم‌ نجاد، لكن الحارس الكوري يتصدى ببراعة.

الدقيقة 14: هجمة ثلاثية بين محبي وهاشم‌ نجاد وطارمي، كادت تسفر عن هدف، لكن الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى.

الدقيقة 37: فرصة محققة للمهاجم البديل شهريار مغانلو أمام مرمى خالٍ، لكنه يفشل في التسجيل وسط دهشة الجماهير.

الشوط الثاني:

الدقيقة 66: طرد اللاعب الكوري كيه تام بعد تدخل عنيف على أميد نورافكن، حيث تدخل حكم الفيديو VAR لتبديل البطاقة الصفراء إلى حمراء.

الدقيقة 75: محبي يسجل هدفه الدولي الأول بعد متابعة تسديدة تصدى لها الحارس.

الدقيقة 77: محبي يواصل تألقه بتمريرة حاسمة إلى طارمي الذي يسجل الهدف الثاني. تم التأكد من صحة الهدف بعد مراجعة الـVAR.

الدقيقة 90+3: تمريرة من طارمي إلى حسين‌ زاده الذي ينفرد بالحارس ويختتم الثلاثية.

تشكيل المنتخب الإيراني:

الحراسة: سيد حسين حسيني

الدفاع: علي نعمتي، عارف آقاسي (87- أمين حزباوي)، آريا يوسفي (34 - صالح حرداني)

الوسط: أميد نورافكن، أميرمحمد رزاقي‌نيا (34 - شهريار مغانلو)، سعيد عزت‌اللهي، سامان قدوس، مهدي هاشم‌ نجاد (56- أميرحسين حسين‌ زاده)

الهجوم: محمدمهدي محبي (87- محمدجواد حسين‌ نجاد)، مهدي طارمي

الإنذارات والطرد:

إنذار: كيه تام (كوريا الشمالية)، عارف آقاسي (إيران)

طرد: كيه تام – كوريا الشمالية (الدقيقة 66 – بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف)

/انتهى/