٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:١٥ م

اللواء موسوي: الهجمات الإرهابية في اليمن مثالٌ واضح على جريمة حرب

أدان رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن، مخاطبًا القائد العام للقوات المسلحة والشعب اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء وجّه اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالةً إلى القائد العام للقوات المسلحة والشعب اليمني أدان فيها الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن، مؤكدًا: إن الجريمة النكراء والهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على صنعاء، عاصمة اليمن، والذي أدى إلى استشهاد "أحمد غالب ناصر الرهوي"، رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء، ومجموعة من الوزراء المرافقين له، يُعدّ مثالًا واضحًا على جريمة حرب.

