النائب الأول للرئيس الإيراني يحضر السفارة اليمنية لأداء واجب العزاء والاحترام لشهداء الحكومة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كما أعرب محمد رضا عارف عن تعازي ومواساة الحكومة والشعب الإيراني للشعب اليمني في أعقاب الحادث المؤسف للهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني وأسفر عن استشهاد رئيس الوزراء والحكومة اليمنية، مؤكدًا: "لقد أثبت الشعب اليمني استعداده للتضحية من أجل مبادئه والدفاع عن شعب غزة، والنصر في سبيل الحق وعد من الله لأحرار العالم".

وأكد أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولا يُفرق بين مقاتل وطفل ورجل دولة وصحفي".

كما أعرب السفير اليمني في طهران عن امتنانه للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للشعب اليمني في جميع الظروف الصعبة، وقال: إن العدو الصهيوني الجبان يهاجم المسؤولين السياسيين والشعب بينما كان المسؤولون الحكوميون اليمنيون منشغلين بأداء واجباتهم الاعتيادية.

وأكد أن هذا العمل الجبان لن يثني المسؤولين السياسيين اليمنيين عن دعم شعب غزة المظلوم، وبعد إعادة انتخاب الحكومة اليمنية، تواصل الحكومة تقديم الخدمات للشعب دون أي انقطاع.

وبعد هذا الحفل، أكد عارف للصحفيين أن أحد المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السياسة الخارجية هو دعم الحركات الشعبية التي تسعى إلى نيل حقوقها، وأكد: لقد انتهك الكيان الصهيوني جميع الحدود الدولية المتعارف عليها، وفي غزة نشهد أنه لا يعترف بأي حدود، واستشهد صحفيون عبثًا، كما هاجم هذا الكيان الزائف الحكومة الشرعية في اليمن.

/انتهى/