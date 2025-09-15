عارف: خطة الحكومة هي تعويض التخلف في مجال التقنيات الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال عارف: "تهدف خطة الحكومة إلى تعويض التخلف في السنوات السابقة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العام المقبل، وتحقيق آفاق وثيقة رؤية التنمية في هذا المجال خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف: لتحقيق هذا الهدف، يجب ألا ننخرط في كتابة الوثائق، فهناك دائمًا عيب يتمثل في امتلاك مهارات جيدة في كتابة المقالات ولكن الأداء لا يكون جيدًا. ولتحقيق أهداف وثيقة رؤية العشرين عامًا، من المهم تدريب الكوادر البشرية والحفاظ عليها في مجال التقنيات الجديدة، ويجب إعطاء هذه المسألة الأولوية.

