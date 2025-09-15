  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م

عارف: خطة الحكومة هي تعويض التخلف في مجال التقنيات الجديدة

عارف: خطة الحكومة هي تعويض التخلف في مجال التقنيات الجديدة

أشار محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، إلى أن مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا(الأمن السيبراني) يلعب دورًا داعمًا للمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالتقنيات الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال عارف: "تهدف خطة الحكومة إلى تعويض التخلف في السنوات السابقة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العام المقبل، وتحقيق آفاق وثيقة رؤية التنمية في هذا المجال خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف: لتحقيق هذا الهدف، يجب ألا ننخرط في كتابة الوثائق، فهناك دائمًا عيب يتمثل في امتلاك مهارات جيدة في كتابة المقالات ولكن الأداء لا يكون جيدًا. ولتحقيق أهداف وثيقة رؤية العشرين عامًا، من المهم تدريب الكوادر البشرية والحفاظ عليها في مجال التقنيات الجديدة، ويجب إعطاء هذه المسألة الأولوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1962713

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات