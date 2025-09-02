تفاصيل الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن آلية الزناد / سنرد بالتأكيد على الإجراء الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، للصحفيين، في إشارة إلى الجلسة المغلقة للبرلمان اليوم الثلاثاء: بالنظر إلى ظروف البلاد والمنطقة والتطورات الدولية وجهود رئيس البرلمان والنواب في أداء دورهم الاستراتيجي في العلاقات القائمة، عُقدت جلسة مغلقة اليوم لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

وأضاف: في هذا الاجتماع، قدمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تقريرًا شاملاً حول عملية تفعيل آلية الزناد (سناب باك) وآثارها وعواقبها المحتملة على الاقتصاد ومجالات أخرى في البلاد، كما قدم عدد من النواب وجهات نظرهم.

وقال كودرزي: أكد رئيس البرلمان في هذا الاجتماع أن جمهورية إيران الإسلامية مشغولة تمامًا في هذا الأمر وأن أي إجراءات مضادة تحددها وتقررها سلطات النظام ستُتبع دون إخفاق. وبناءً على ذلك، تم التخطيط لاجتماعات مكثفة، محورها لجنة الأمن القومي، بحضور ممثلي الشعب، لاتخاذ قرارات استراتيجية وتدابير مضادة في هذا الصدد.

وأشار المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان إلى أن: "النقطة المهمة هي أن تفعيل آلية الزناد والعودة النهائية لقرارات مجلس الأمن الستة لن يكون لهما تأثير حقيقي وملموس على الوضع الاقتصادي للبلاد، لأنه بناءً على تلك القرارات، يخضع حوالي 120 شخصًا وكيانًا للعقوبات، بينما يوجد اليوم أكثر من 2000 شخص وكيان على قائمة العقوبات الأمريكية بشكل أحادي، لذا لن يتفاقم الوضع أكثر من الوضع الحالي، ومحاولة الأعداء الوحيدة هي خلق جو نفسي في المجتمع".

وأضاف: "قد يؤدي هذا الجو النفسي إلى ارتفاع سعر العملة واضطراب السوق، لكن السلطات ستلعب دورها بالتأكيد في إدارة هذا المجال، ويجب أن يحظى الشعب أيضًا بالدعم اللازم في هذا الصدد". النقطة الأساسية هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تعاني في هذا المجال.

وأضاف كودرزي: "ليعلم الأعداء أن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي وجميع أجهزة ومؤسسات النظام متحدة ومتماسكة ومتكاملة، وأن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأعمال العدائية سيكون متبادلاً ورادعاً".

وقال: "سيدرس مجلس الشورى الإسلامي جميع مقترحات النواب في الأيام المقبلة، مع التركيز على لجنة الأمن القومي".

وأكد المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى في النهاية: "في هذا الصدد، يُجمع كل من الإصلاحيين والأصوليين والتيارات السياسية الأخرى الحاضرة في مجلس الشورى على أن رد إيران يجب أن يكون حاسماً ومتبادلاً ونادماً، حتى تتحمل إيران ثمن أفعال العدو. ستُناقش جميع هذه المقترحات في الاجتماعات المقررة، وسيتم في النهاية اتخاذ القرار اللازم".

