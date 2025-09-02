بقائي: أمريكا لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء على اسئلة الصحفيين وقال: "شهد الأسبوع الماضي تطورات دبلوماسية عديدة في منطقتنا تتعلق بإيران. أهمها مشاركة رئيس الجمهورية في قمة شنغهاي، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء".

وقدّم المتحدث باسم الخارجية تعازيه للشعبين اليمني والفلسطيني، قائلاً: "استشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء اليمنيين خلال العدوان العسكري للكيان الصهيوني، يُعدّ جريمةً واضحةً وانتهاكًا لجميع مبادئ القانون الدولي. تزامن هذا العمل العدواني مع تصاعد الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "نشهد استشهاد الشعب الفلسطيني في طوابير الطعام جوعًا وعطشًا. الإحصائيات صادمة، فقد استشهد ما يقرب من 2500 شخص في طوابير الطعام. وللأسف، فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء فعال لوقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة لمجرمي الحرب بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، لكن وسائل الإعلام والصحفيين كانوا في طليعة أداء مهمتهم. لم تنشر أكثر من 250 وسيلة إعلامية دولية صفحاتها الأولى أمس، معبرة عن استياء المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية في غزة".

وبخصوص تصريح ماركو روبيو واستعداده للمحادثات المباشرة مع إيران، قال بقائي: "إن طرح هذه الشروط دليل على عدم جدية وحسن النية في النهج الدبلوماسي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يجب أن نضع دائمًا في اعتبارنا حقيقة أننا واجهنا عدوانًا من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في خضم عملية التفاوض. لا يمكننا الحديث عن المستقبل دون مراعاة التجارب السابقة؟. كان هناك اتفاق نووي شامل، وانسحبت الولايات المتحدة منه من جانب واحد دون أي سبب أو عذر. وفي الحالة الأخيرة، وفي عملية تفاوضية، نفذ الكيان الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هجماته على إيران ومنشآتها النووية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي رحب فيه ببدء عملية آلية الزناد ووصفه هذا الإجراء بأنه إجراء يتماشى مع الأمر الرئاسي للرئيس الأمريكي، يُظهر أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض ضغوط غير قانونية على إيران منذ وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض. وشدد بقائي: "عرقلت الولايات المتحدة العملية الدبلوماسية مرتين أو ثلاث مرات على الأقل خلال السنوات العشر الماضي وانها لم تظهر حسنة النية منذ بداية المفاوضات".

لا يجوز للأطراف التي فشلت في تنفيذ التزاماتها أن تتهم إيران بالتقاعس

وبخصوص تحرك الدول الأوروبية الثلاث في بدء عملية آلية الزناد، أوضح: عندما تتحدث الدول الأوروبية الثلاث، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي، عن خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب سؤالهم عن أي خطة عمل مشتركة تتحدثون. إنهم يتهمون إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لا يُسمح بأي حال من الأحوال للأطراف التي فشلت في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة أن تتهم إيران بالتقاعس في تنفيذها. كان إجراء إيران هو تقليص التزاماتها القانونية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف بقائي: للأسف، عندما يتحدثون عن الدبلوماسية، فإن ما يقصدونه بها هو إجبار إيران على قبول مطالبهم الأحادية والمفرطة. الاتحاد الأوروبي والدول الاوروبية الثلاث، التي كانت في السابق وسيطًا وميسرًا في المفاوضات المؤدية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، قلصت دورها الآن إلى مجرد وسيط لإتاحة الفرصة لإيران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة. كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي فاضحًا.

في إشارة إلى إعلان وسائل الإعلام عن دور رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في غزة، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "من المؤكد أن وسائل الإعلام والرأي العام يُدركون جيدًا دور أشخاص مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق. هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ من التدخلات غير القانونية في المنطقة. ما حدث في عهد بلير، والكذبة الكبرى حول أسلحة الدمار الشامل في العراق وغزوه، من إنجازات بلير في منطقتنا. أما في فلسطين، فلا يُمكن مقارنة هذه الحساسية بالواقع، إذ تحدث إبادة جماعية الآن. يُمكن اعتبار هذا مؤشرًا على أزمة أخلاقية في نهج حكم الدول الغربية التي تسعى بسهولة إلى إبادة شعب من أرضه".

وفيما يتعلق بمشروع قرار روسيا والصين لتمديد آلية الزناد، أضاف: "أعلنت روسيا والصين موقفهما المعارض لتصرف الدول الأوروبية الثلاث. كما نُشرت الرسالة المشتركة لإيران وروسيا والصين، ونعتقد أن الأوروبيين لا يملكون السلطة القانونية للجوء إلى آلية فض النزاعات، وبالتالي، ينبغي النظر إلى مناقشة التمديد في سياق هذه القضية. في الوقت نفسه، يعدّ تمديد القرار 2231 مسألةً يجب معالجتها في مجلس الأمن، ونسعى جاهدين للتصرف بما يتماشى مع مصالح إيران بالتشاور مع الصين وروسيا.

لا تجري حاليًا أي عمليات تفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

وفيما يتعلق بالبيان المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وموقف إيران من الجزر الإيرانية وحقل آرش النفطي، صرّح بقائي: "أعلنّا مواقفنا بشأن هذا البيان، وأكدنا أن تكرار الادعاءات غير المباشرة أمرٌ مرفوضٌ بأي حال من الأحوال، وأن هذه الادعاءات لا تُنشئ أي حقٍّ للطرف الآخر. يجب أن تتوحد المنطقة وتتحد بصوتٍ واحدٍ ضد توسع الكيان الصهيوني. نأسف لاستغلال فرصة هذه الاجتماعات لتكرار سلسلة من الادعاءات ضد إيران. وفيما يتعلق بحقل آرش، أكدنا أيضًا أننا لا نقبل الادعاءات المتعلقة به تحت أي ظرف من الظروف، ودعونا دائمًا إلى التفاوض، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار بشأن مواصلة جولتي المفاوضات مع الوكالة، وسيكون لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث عواقب لا محالة في مجالات أخرى. حتى الآن، عُقدت جولتان من المفاوضات مع الوكالة، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، ولم نتوصل إلى نتيجة نهائية. كان من المقرر وصول مفتشين أيضًا لتحميل الوقود في مفاعل بوشهر، وكان من المفترض أن يتم ذلك. حاليًا، لا توجد عمليات تفتيش في إيران، والاتصالات مع الوكالة مستمرة. فيما يتعلق بوضع مدونة سلوك للتعامل بعد التطورات الجديدة في إطار قرار البرلمان، لم يُنجز العمل بعد، ونحن بصدد اتخاذ قرار.

نسفت الولايات المتحدة طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني

وفي إشارة إلى الخطة الأمريكية لاحتلال غزة، قال: "إن ما يجري في غزة هو استمرار للإبادة الجماعية. ومع استمرار فرض الجوع والعطش على الشعب الفلسطيني، فمن الطبيعي أن يُحاسب كل فرد وكل دولة تُشارك في هذه المؤامرة".

فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الألماني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الدبلوماسية ليست لعبة كرة، والأصدقاء الأوروبيون يستخدمون كلمة الكرة باستمرار! ما يحتاجه الأوروبيون هو شجاعة أخلاقية ومسؤولية تتناسب مع موقفهم ليتمكنوا من لعب دور إيجابي وبناء. ما فعله الأوروبيون هو التنازل عن جميع حقوقهم السيادية للجانب الأمريكي. لو كان الجانب الأمريكي طرفًا جديرًا بالثقة، لاستغل الفرصة بدلًا من تفجير طاولة المفاوضات بمساعدة الكيان الصهيوني. إن تهديدهم وحديثهم عن الدبلوماسية في آن واحد يدل ببساطة على انعدام حسن النية وعدم ثقة هذه الدول بالدبلوماسية".

متفائلون بتعزيز العلاقات مع الصين

وبخصوص زيارة الرئيس الإيراني للصين وقمة شنغهاي، قال بقائي: "قمة شنغهاي مهمة، ونشارك فيها كعضو كامل للمرة الثالثة. وفي ظل التطورات الدولية، تكتسب هذه القمة والمشاورات أهمية إضافية. انعقدت أمس القمة وقمة شنغهاي بلس، وعقد رئيس الجمهورية اجتماعات مع نظرائه. ولعل أهم تطورات قمة شنغهاي كانت قرارات القمة. إنها مهمة من نواحٍ عديدة، لكن إدانة عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، والتركيز على القرار 2231، كانا مهمين بالنسبة لنا. ستستمر المفاوضات اليوم، وستُعقد المشاورات مع نظيره الصيني بعد ظهر اليوم. كما أن قرارات القمة مهمة فيما يتعلق بالتحديات الناشئة والتعاون الاقتصادي".

وبخصوص مضمون المحادثة بين الرئيس الايراني والرئيس الصيني، قال: "لدينا علاقات جيدة مع الصين. تغطي الاتفاقية الإيرانية الصينية، التي تمتد لـ 25 عامًا، مجالات مختلفة، بما في ذلك التجارة والطاقة، وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دون أن تتأثر بقضايا أخرى. نحن أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، لذا من الطبيعي أن تتوقع كل دولة عضو استمرار التبادلات فيما بينها دون أن تتأثر بقضايا أخرى. نحن متفائلون بمتانة العلاقات مع الصين والخطط التي وضعها البلدان لتعزيزها".

على الدول الأوروبية أن تتخذ مواقفها بمسؤولية

وبخصوص وساطة مصر بين إيران والوكالة، قال: "لدينا علاقة مباشرة مع الوكالة، لذا لا داعي لمثل هذا الأمر. الدبلوماسية الإيرانية نشطة وحيوية، ولدينا اتصالات عديدة مع دول المنطقة. دول المنطقة مهتمة بالاستقرار والأمن وتسعى لمنع تصعيد التوتر".

وبخصوص نقطة الخلاف الرئيسية بين ايران والدول الأوروبية في المفاوضات الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب أن يُسألوا أنفسهم هذا السؤال. يبدو أنهم لا يعرفون ما يريدون. أحد شروطهم الثلاثة كان إجراء حوار بين إيران والولايات المتحدة.. إذا نظرنا إلى تاريخ مواقف الدول الثلاث، نجد أنها اقترحت في مرحلة ما وقف التخصيب تمامًا، ثم رأت أن طلبها يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فحاولت تبرير موقفها. ينبغي على الدول الأوروبية أن تتخذ مواقفها بصدق ومسؤولية، مع مراعاة تاريخ المفاوضات، وأن تسعى إلى اتباع نهج مستقل بعيدًا عن تأثير جهتين مدمرتين، وهما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فكرة إسرائيل الكبرى تتماشى مع سياسة الكيان الحربية.

التطورات في أمريكا اللاتينية هي العودة إلى السياسات الاستعمارية

وقال عن الضغوط الأمريكية على فنزويلا: "من منظورٍ ما، يُمكننا تفسير التطورات في أمريكا اللاتينية على أنها عودة إلى السياسات الاستعمارية. التدخلات الأمريكية في أمريكا اللاتينية ليست جديدة، لكنها لم تكن واضحةً تمامًا، وليست مُبررة بأي شكل من الأشكال، ونحن نُدين هذه الإجراءات ونُحذر من عواقب استخدام القوة ضد فنزويلا. قضية تهريب المخدرات غطاء. لدينا تقارير عن علاقة مسؤولين أمريكيين بقضية جيفري إبستين، ومن الواضح أن ادعاء مكافحة الجرائم العابرة للحدود هو غطاء.

وبخصوص خطة إسرائيل الكبرى، قال: "لقد قوبلت فكرة إسرائيل الكبرى بردود فعل من جميع دول المنطقة. إثارة مثل هذه القضايا تتماشى مع سياسة الكيان الصهيوني الحربية. وقد تضمن البيان الأخير لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي هذه النقطة، وهي إدانة الإبادة الجماعية وخطة إسرائيل الكبرى. يجب على المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات لمنع التهديدات للسلم والأمن.

لا يتخذ مجلس الأمن قراراته بناءً على القانون الدولي

وفيما يتعلق بإجراءات مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد، قال بقائي: "لا يتخذ مجلس الأمن قراراته بناءً على القانون الدولي، لأنه لو كان كذلك لأصدر عدة قرارات ضد الإبادة الجماعية. لذلك، يجب ألا نتهاون في التعبير عن شرعية موقفنا، لذا يجب أن نستخدم كل قوتنا لمنع أي شيء غير عادل".

وبخصوص حديثه مع الغارديان ونشر المقال الذي يفيد بأن طلب إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لم يُلبَّ، أضاف: "لم أطرح مثل هذه المسألة مع الغارديان. لقد طرحوا مسألةً نقلاً عن نائب وزير الخارجية في مكانٍ لا توجد فيه أيُّ وثيقة".

في إشارة إلى انطلاق سفينة المساعدات إلى غزة، أضاف: "إنه تطور بالغ الأهمية، ويعكس مطالبة الرأي العام الدولي الجدية لحكوماته بالتحرك. المجتمع الدولي عاجزٌ عن فعل شيءٍ بسبب إساءة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية استخدام دوره، لكن هذا لا يعني أنه لا يعمل. هذا الرأي العام نفسه يسعى لكسر حصار غزة".

ردًا على طلب غروسي الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هناك بعض الأمور الواضحة. يجب أن يُرشح الأمين العام من قِبَل مجلس الأمن بأصوات تسعة أعضاء. بصفتنا إيران، لدينا صوت واحد في الجمعية العامة، وسنتخذ القرار في الوقت المناسب. كقاعدة عامة، يُعدّ منصب الأمين العام، بصفته الشخصية الأهم في هرم الأمم المتحدة، أمرًا بالغ الأهمية. لديه واجباتٌ هامة، ولهذا السبب وضع ميثاق الأمم المتحدة معايير محددة تتعلق بصفات الشخص، أهمها الكفاءة وعدم التأثر بالضغوط من خارج الأمم المتحدة، وستُؤخذ هذه المؤشرات في الاعتبار في عملية اتخاذ القرارات".

مجلس الشورى الاسلامي ركيزةً أساسيةً في اتخاذ القرارات

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بشأن إعلان قرارات إيران بشأن تطبيق آلية الزناد قريبًا، صرّح بقائي: "يُعدّ مجلس الشورى الاسلامي ركيزةً أساسيةً في اتخاذ القرارات بهذا الشأن. ومن الأفضل انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، في هذا الشأن".

وبخصوص ادعاء الولايات المتحدة ضد إيران بشأن لبنان، أضاف: "لقد أثبتت التجربة أن الولايات المتحدة ليست محايدة، بل هي جزء من الكيان الصهيوني، كما أنها لا تملك الجرأة الأخلاقية للتحدث عن الآخرين".

/انتهى/