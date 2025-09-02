التصدي للإرهاب في ايران.. 100 شهيد في عمليات ارهابية استهدفت المواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لموقع "هابيليان" الإخباري التحليلي، يتضمن التقرير السنوي حول الإرهاب في إيران للعام الفائت أعمال الجماعات الإرهابية ضد إيران والمواطنين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، مُصنفة حسب اليوم والشهر.

هذا التقرير، الذي أعدته مؤسسة "هابيليان" وبحثت فيه ونشرته، بالإضافة إلى عرضه تفاصيل الأحداث الإرهابية، يُحدد العوامل الكامنة وراء كل حدث وضحاياه.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الضحايا في الأحداث الإرهابية داخل البلاد وخارجها العام الماضي ١٠٠ شخص، منهم 98 إيرانيًا واثنان من غير الإيرانيين، منهم امرأتين و٩٨ رجلًا.

كما استشهد ٨٤ من هؤلاء الأشخاص داخل البلاد و١٦ خارجها. من بين الجهات الإرهابية، تتصدر جماعة جيش الظلم الإرهابية القائمة بـ 27 عملية، يليها الكيان الصهيوني بـ 9 عمليات.

في العام الايراني الفائت، نُفِّذ ما مجموعه 52 عملية إرهابية، منها 36 عملية في محافظة سيستان وبلوشستان.

يتضمن هذا التقرير أيضًا قسمًا للتحليل الكمي والنوعي، ودراسة لاتجاه الإرهاب في العام الايراني الفائت ومقارنته بالعام الذي سبقه.