أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية يزور موقع فوردو النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار آية الله "محمد مهدي شب زنده دار"، أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية، أجزاءً من الموقع النووي، وناقش مع القادة والحراس ضرورة الحفاظ على الإنجازات النووية بشكل كامل، والحفاظ على الجاهزية، وسد الثغرات ونقاط الضعف، وتعزيز روح الأمل والطاعة للدولة، وطرح نقاطًا مهمة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية: "قد تكون الأحداث الأخيرة منحة خفية من الله تفتح لنا الطريق لمزيد من التقدم والتميز".

وصرح أستاذ الدراسات الأجنبية في حوزة قم العلمية: "لقد أدت الحرب المفروضة مؤخرًا إلى ظهور وتنامي التماسك الوطني. ويبدو من الخطأ القول إن التماسك الوطني قد نشأ مع هذه الحرب. كان هناك تماسك، لكنه كان خفيًا، والأحداث الأخيرة هي التي أدت إلى ظهوره".

أكد عضو مجلس صيانة الدستور أن السنة الإلهية مبنية على ابتلاءات متكررة وصعبة، وقال: كما ورد في القرآن الكريم بشأن مواجهة جيشي طالوت وجالوت، بعد ابتلاءات عديدة، تقلص جيش طالوت، لكن هذه الفئة القليلة، بإيمانها القوي وأملها بالوعود الإلهية، قالت في وجه جالوت: "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله". هزمت هذه الفئة القليلة الحاكم الظالم في زمانها بثلاثة دلائل: الإيمان والصبر وقبول الولاية.

وأضاف آية الله شب زنده دار: بناءً على هذا المنطق وهذه السنة الإلهية، لا ينبغي أن نخشى حشد الكفر والاستكبار العالمي ضدنا. إذا ثبتنا في الميدان وصبرنا وآمنّا بالوعود الإلهية، فإن الله تعالى سينصرنا.

واختتم أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية كلمته قائلاً: "في عصرنا، القائد هو حضرة صاحب السماحة. أشهد أن قائد الثورة شخصية مثقفة، متوكلة على الله تعالى، ماهرة في السياسة وإدارة الشؤون، تفعل كل ذلك بقصد التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته".

