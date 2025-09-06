تنفيذ حكم الإعدام بحق بلطجي سيء السمعة، لقتله ضابط أمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم صباح اليوم إعدام مهران بهراميان، وهو بلطجي من الدرجة الأولى في قضاء سميرم وأحد منفذي جريمة استشهاد الشهيد رضائي، بعد أن أيدت المحكمة العليا حكمه.

أفاد مركز الإعلام القضائي، أن مساء يوم 13 ديسمبر 2022، قام عدة أفراد مسلحين بمهاجمة دورية لقوات الأمن في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان في عمل إرهابي.

وعلى إثر هذا العمل الإرهابي، أصيب الشهيد رضائي في رأسه فاستشهد، وأصيب عدد آخر بجروح.

وكشف التحقيق أنه بالإضافة إلى الفعل المذكور أعلاه، قام مهران بهراميان، مع عدد من الأشخاص الآخرين، بتحريض الناس في يوم الحادث باستخدام بندقية كلاشينكوف وبندقية صيد، مما أدى إلى هجوم على مباني المحافظة والقضاء، فضلاً عن الهجوم على المحافظ وإمام صلاة الجمعة المحلي ومكتب المدعي العام في سميرم.

