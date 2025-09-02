بزشكيان يدعو رجال الأعمال الايرانيين للمساهمة في تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين طهران وبكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس "بزشكيان" مع جمع من الرعايا الايرانيين المقيمين في الصين.

ونوه رئيس الجمهورية إلى أهمية التواصل والتفاعل بين الشعوب، وتأثير ذلك على ازدهار البلدان؛ قائلا : يجب أن تربطنا أواصر مع الشعوب الأخرى وتتوفر لدينا معلومات حول سير التقدم والتطور في العالم.

وأوضح، أن بلطجة الكيان الصهيوني في المنطقة تعود إلى الدعم التكنولوجي والعسكري الذي يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين؛ محذرا من أن عدم التواصل بين الشعوب يؤدي إلى الجهل والنزاع، وأن التفاعل والتبادل الفكري يتيح فهم الواقع وتطوير القدرات الوطنية.

كما اعتبر رئيس الجمهورية "التعليم الجيد في المدارس والجامعات" هو الأساس في صقل عقول الأفراد؛ مشيرا إلى أن النظام التعليمي الضعيف يولد خلافات سطحية بدل التركيز على القيم الجوهرية، ودعا إلى تسخير الخبرات والمعارف المكتسبة من الخارج لدعم النمو والازدهار في الداخل، وربط الجامعات والمراكز العلمية بالإمكانات العالمية.

وخلص الرئيس بزشكيان الى التأكيد على تعزيز العلاقات بين إيران والصين؛ لافتا بأن البلدين هما وريثتا حضارتين عظيمتين ويجب أن يستفيدا من إرثهما الثقافي والعلمي هذا من اجل تحقيق التقدم، وداعيا الجميع إلى استثمار الاتفاقيات والدبلوماسية لنيل التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.