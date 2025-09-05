ارتفاع البطالة وتراجع سوق العمل في آب يعكس تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعكس هذا الأداء الباهت لسوق العمل في الشهر الماضي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، وسط الضغوط التي تفرضها التعريفات الجمركية العالمية على الشركات المحلية.

ويعد هذا التقرير أول تقرير للوظائف يصدر منذ إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس إدارة إحصاءات العمل، بعد أن زعم أن البيانات كانت "مزورة" نتيجة تباطؤ نمو الوظائف هذا الصيف.

وتتابع الأسواق التقرير عن كثب هذا الشهر، خاصة مع التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سياسي قادم، في محاولة لحماية سوق العمل من مزيد من التراجع.

ومع ذلك، أبدى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة مخاوفهم من مخاطر التضخم، مشيرين إلى أن سياسات ترامب التجارية قد تؤدي إلى ارتفاع مستمر في التكاليف على الشركات والمستهلكين.

المصدر: اكسيوس / RT