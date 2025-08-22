خطيب جمعة طهران: الوحدة خطنا الاحمر والطاقة النووية حقنا غير القابل للتصرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "آية الله خاتمي" من على منبر صلاة الجمعة بطهران اليوم: إن الوحدة والتماسك من وصايا القرآن الكريم ورسالة لطالما أكد عليها الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامیة، هذا خطنا الأحمر، ولا يحق لأحد تجاوزه. تجاوز الخط الأحمر هذا، یدل علی تجاوز حدود النظام.

وحذر من بث الفرقة والانقسام في المجتمع وقال إن الشعب الإيراني أوصل رسالة المقاومة إلى العالم خلال الحرب المفروضة علی البلاد التي استمرت 12 يوما.

وأضاف أن بعض الأشخاص يكررون أقوال الولایات المتحدة الأمریکیة والکیان الصهيوني في ظل الظروف التي ترى فيها أميركا و هذا الکیان كل أحلامهما تتحطم.

وتابع قائلا: إن الطاقة النووية هي طاقة مستقبل العالم، والطاقة الأحفورية على وشك الزوال وستزول وتعتمد الزراعة والكهرباء والمياه، والعديد من احتياجاتنا الحيوية الأخرى، على الطاقة النووية.

وأکد أن الطاقة النووية حقنا غير القابل للتصرف والحديث عن تعليق تخصيب الیورانیوم يعني المحاولة وراء بث الفرقة وانحراف عن المسار.

واستطرد قائلا: اغتال الأمريكيون، الشهيد "قاسم سليماني"، وشنوا العدوان علی ایران وهاجموا منشآتنا النووية وانتهكوا جميع الاتفاقيات الدولية، مؤکدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدًا لأمريكا.

/انتهى/