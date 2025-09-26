خطيب جمعة طهران: الحرب الـ12يوما المفروضة رفعت من مستوى دور إيران ومحور المقاومة في النظام الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب الجمعة إنه لقد شهد الشعب الإيراني أحداثا على مدى نصف القرن الماضي. ويبدو أن من بين هذه الأحداث، أربعة أحداث لها مكانة ودور وتأثير خاص، سلطت الضوء على إيران في أذهان شعوب المنطقة.

وذكر أن الحدث الأول كان الثورة الإسلامية الإيرانية، مضيفا: إن الثورة الإسلامية تشكلت في جغرافية إيران بتأثير الثقافة الوطنية والفكر الإسلامي الأصيل ومدرسة عاشوراء. ثورة ثقافية وسياسية واجتماعية ودينية، في وقت كان الغرب يبذل فيه كل طاقاته لتغيير البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية.

وأضاف أن الثورة الإسلامية صمدت شامخة في وجه الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية، كحدث وطني صنع التاريخ، مستلهما من قائد الثورة الإسلامية وقوة الشعب الإيراني.

واعتبر حجة الإسلام أبوترابي فرد الحدث الثاني تشكيل مجلس خبراء الدستور، مؤكدا أن هذا الحدث حول الثورة الإسلامية إلى شجرة طيبة، وأضاف: الدستور التقدمي هو خلاصة الجهود العلمية والفقهية والسياسية للمفكرين والحقوقيين والخبراء في مجال الحوكمة الدينية. لو لم يُصاغ القانون على أسس فقهية وعلمية، لما استمر مسار النظام الإسلامي القائم على مبادئ الجمهورية والإسلامية الحاكمة بهذه السرعة.

كما وصف أبو ترابي فرد الدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات بأنه كان حدثا تحويليا وبناء للسلطة، مشددا على أن الدفاع المقدس مهد الطريق لتحولات ثقافية واجتماعية وسياسية وعلمية ودفاعية واسعة النطاق وعميقة ودائمة؛ حيث أطاح قادة جيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري وقوات التعبئة (البسيج) بهيمنة الاستكبار.

وأشار خطيب الجمعة إلى أن الحدث الآخر كان الحرب المفروضة لمدة 12 يوما، وقال: مع الملحمة التي صنعها الشعب الإيراني وقادة القوات المسلحة الإيرانية، ارتفع مستوى دور إيران ومحور المقاومة في النظام الدولي، مما أجبر تل أبيب على الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني العظيم.

وتابع: أنه يجب أن نستلهم من الأحداث التاريخية. وعلى الرئيس الأمريكي وسياسيي الغرب المتهورين أن ينظروا إلى هذا التاريخ المجيد للشعب الإيراني. إن الشجاعة والعقلانية والحكمة والروحانية والرابطة الوثيقة بين قائد الثورة والشعب، والتضامن الوطني ووحدة الشعب الإسلامية، قد أوجدت قوة ستشكل مستقبل العالم الإسلامي.

وأضاف: إن الشعب الإيراني والأمة الإسلامية والمقاتلين الشجعان في غزة والسيد حسن نصر الله هم بناة مستقبل العالم الإسلامي.

/انتهى/