بطولة آسيا في الكاراتية.. 8 ميداليات للناشئين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الميداليات الذهبية أحرزتها ستايش قانعي‌ فرد وستايش أفشار، فيما نال عرشيا معلّمي ملكي وفريار بهادري الميداليتين الفضيتين. أما الميداليات البرونزية فجاءت عبر الكاتا الجماعي للذكور (أميرعلي ميرزازاده، متين فريمند، عطا رفيعي، أميررضا جمني)، الكاتا الجماعي للإناث (دينا صفري، فاطمة صحت‌ بخش، حنانه نورالله‌ زاده، كوثر رنجبر)، بالإضافة إلى آوا فرماني ودينا كريمي.

أبرز النتائج:

ستايش قانعي‌ فرد (وزن 54- كلغ) أحرزت الذهب بعد سلسلة انتصارات على لاعبات من كازاخستان والصين وماليزيا.

ستايش أفشار (وزن 61+ كلغ) تفوقت على منافسات من كازاخستان واليابان وأوزبكستان وتايلند، لتمنح إيران الذهبية الثانية.

عرشيا معلّمي ملكي (وزن 63- كلغ) وصل للنهائي بعد فوز على لاعبين من فلسطين وقرغيزستان وتايلند، لكنه خسر أمام لاعب صيني واكتفى بالفضة.

فريار بهادري (وزن 70- كلغ) تغلب على منافسين من أوزبكستان والكويت وكازاخستان، قبل أن يخسر النهائي أمام لاعب ياباني ليحصد الفضة.

فريقي الكاتا الجماعي للذكور والإناث أحرزا البرونز بعد انتصارات أولية وخسارة في نصف النهائي أمام اليابان.

آوا فرماني (وزن 47- كلغ) عبرت من جدول الفرصة الثانية لتحرز البرونز بفوزها على لاعبة كازاخية.

دينا كريمي (وزن 61- كلغ) فازت في مباراة تحديد المركز الثالث على لاعبة صينية بنتيجة كبيرة (10-0) لتحصد البرونز.

في المقابل، خرج عدد من لاعبي ولاعبات إيران من المنافسات في أدوار متقدمة أو مباريات تحديد الميدالية، مثل دينا صفري في الكاتا الفردي، محمد متين خسروي، كياريش نوزاد، محمد رضا أحمدي ناجي وحسام صيدي.

وتستكمل البطولة غداً (السبت) بمنافسات فئة الشباب، على أن تُختتم الأحد ببطولة تحت 21 سنة.

/انتهى/