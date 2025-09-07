جامعة أمير كبير تستضيف 72 أستاذا وعالما من 36 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح عباس سروش للصحفيين على هامش الاجتماع العاشر للتبادل العلمي والتكنولوجي وورشة العمل الدولية لعام 2025 حول مطابقة "STEP" التي عُقدت اليوم الأحد في جامعة أمير كبير: "يُعقد هذا الاجتماع بهدف تطوير العلاقات الدولية. وفي هذا الإطار، زار إيران حوالي 72 أستاذًا وعالمًا من 36 دولة بدعوة من مؤسسة المصطفى، وقد اغتنمت جامعة أمير كبير هذه الفرصة لاستضافة هؤلاء الضيوف".

وأضاف: "عقدنا اجتماعًا تشاوريًا مع هؤلاء الأساتذة أمس، واليوم، بعد حفل الافتتاح، سيتم تقسيم الضيوف إلى مجموعات حسب تخصصاتهم ومجال دراستهم لعقد لقاءات مشتركة مع زملائهم الأساتذة من حيث التخصص. وسيشارك في هذه اللقاءات أيضًا طلاب وحتى تلاميذ المدارس.

وأكد رئيس جامعة أمير كبير أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو بناء روابط علمية، وأوضح: "تضم جامعة أمير كبير عددًا كبيرًا من الطلاب الدوليين، وقد نشرت مقالات مشتركة مع أساتذة من الخارج، وتجري أبحاثًا دولية. وبشكل عام، وبناءً على السياسات التي وضعتها الحكومة، فإن هدفنا هو توسيع هذه الأنشطة في مجال التعليم والبحث".

وأكد قائلًا: "تمثل هذه اللقاءات أفضل فرصة لتعريف العلماء الأجانب بالقدرات العلمية للبلاد، حيث سيتعرفون على ثقافة إيران وإمكاناتها ومستواها العلمي، وعلى جامعة أمير كبير، ويفهمون مكانة هذه الجامعة بشكل أفضل".

وبالنسبة للمجالات العلمية المطروحة للتعاون العلمي المشترك، قال سروش: "الأساتذة الذين قدموا إلى إيران هم ينشطون بشكل رئيسي في مجالات الهندسة الكيميائية، والعلوم الصحية، والهندسة الطبية، والعلوم الكيميائية، وسيتم العمل على تطويرها في هذه المجالات.

وفيما يتعلق بجائزة مصطفى، قال: "لقد أُسست هذه المؤسسة بذكاء، وهي تتأسس تدريجيًا في الأوساط العلمية. آمل أن تصل في المستقبل إلى مستوى جائزة نوبل من حيث الشهرة وعدد المرشحين".

