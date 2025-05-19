 تعاون بين جامعتي أمير كبير الإيرانية ويثرب العراقية في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران، الدكتور علي رضا رهايي، أعلن عن انطلاق تعاون علمي مع جامعة يثرب العراقية في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، إلى جانب تنظيم فعاليات علمية مشتركة مع جامعات عراقية أخرى، من بينها فعالية حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة النجف.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية "اليوم الدولي" التي نظمتها جامعة أمير كبير، أشار رهايي إلى أن هذا الحدث يُعقد لأول مرة بشكل ودّي وبمشاركة نشطة من مسؤولي الشؤون الدولية وطلبة الجامعة الدوليين، في خطوة لتعزيز الانفتاح والتفاعل الأكاديمي.

وفي مستهل كلمته، استذكر رئيس الجامعة شعوب فلسطين وغزة ولبنان وسائر الدول المتضررة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذه الشعوب تكبدت خسائر جسيمة على يد "الكيان المزيف والقاتل للأطفال"، مؤكداً دعمه ودعاءه لانتصارها.

وأضاف رهايي أن جامعة أمير كبير، بوصفها إحدى أبرز الجامعات العلمية في إيران، تضع في مقدمة أولوياتها تطوير التعاون الدولي، مستندةً إلى تاريخ علمي يمتد لأكثر من سبعين عاماً. وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للجمهورية الإسلامية في توسيع علاقاتها في مختلف المجالات العلمية والبحثية والسياسية مع الدول الإسلامية المجاورة.

وأوضح أن الجامعة بدأت في تفعيل تعاونها العلمي الدولي، وأنها بصدد تذليل العقبات وتوفير الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات، معتبراً أن التعاون العلمي أحد أهم شعارات الانفتاح الإقليمي.

وأشار إلى أن الجامعة شاركت مؤخراً في "أسبوع العلم المشترك بين إيران والعراق" الذي عُقد في كربلاء بحضور وزراء التعليم من البلدين، حيث نوقشت آفاق التعاون الأكاديمي الثنائي وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع جامعات عراقية، من بينها جامعة بغداد.

وبيّن رهايي أن استراتيجية جامعة أمير كبير في مجال التعاون الدولي تستند إلى ثلاث ركائز: تأسيس مركز للتبادل الثقافي للطلبة الدوليين، تعزيز الدبلوماسية العلمية للجامعة، وتوسيع برامج التعليم المشترك مع الجامعات الأجنبية.

كما كشف عن نية الجامعة في توسيع نطاق شراكاتها العلمية لتشمل بلداناً أخرى مثل أفغانستان ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية، مع التركيز على الجوانب الفنية والبحثية، مؤكداً أن هذه المبادرات تصب في خدمة التقدم العلمي لإيران والدول الصديقة.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجامعة الطلاب الأجانب إلى الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في جامعة أمير كبير، والعمل بجد لتطوير قدراتهم العلمية ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم.

واختتم الحفل بتكريم الأساتذة والسفراء، بالإضافة إلى تكريم الطلبة الدوليين المتفوقين وأعضاء الهيئة التدريسية المتميّزين في مجال التعاون الدولي.

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