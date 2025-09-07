قائد الثورة: يجب تغليب روح العمل والأمل على حالة اللاحرب واللاسلم التي يريد العدو فرضها على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية اشار خلال استقباله عصر اليوم الأحد للرئيس الايراني ووزراء الحكومة الايرانية، إلى ضرورة تعزيز مقومات القوة والكرامة الوطنية، ووصف "قضية معيشة الشعب" بأنها من أهم القضايا في البلاد.

وأكد قائد الثورة على الإجراءات الحكومية الأكثر جدية في "انضباط السوق" ومعالجة مخاوف الشعب من الارتفاع الجامح لأسعار السلع، وقدم توصيات مهمة بشأن ضرورة "تغليب مناخ العمل والجهد والأمل" على "حالة اللاحرب واللاسلم"، وتعزيز الإنتاج، ومتابعة القرارات حتى تحقيق النتائج، واستغلال الفرصة المتاحة لبناء توافق في الآراء لتنفيذ المهام المهمة، وحل مشكلة الإسكان، وتجنب التبذير، وخاصة في الأجهزة الحكومية، واهتمام المسؤولين والكتاب والشخصيات العامة بتوضيح مواطن القوة الحقيقية والواعدة.