مسؤولون روس يزورون طهران الأسبوع المقبل لإستكمال مشروع نقل الغاز الروسي الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، قائلاً: "أجرى السيد بزشكيان محادثات جيدة مع السيد بوتين في الصين، وكان من بين المواضيع التي ناقشناها نقل الغاز الروسي إلى إيران".

وأضاف: "سيزور مسؤولو الطاقة الروس إلى طهران الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة استيراد الغاز من روسيا".

وأشار جلالي إلى أنه تم الانتهاء من جميع القضايا باستثناء السعر، وسيتم التفاوض عليه مع الجانب الروسي.

وأضاف السفير الإيراني لدى روسيا: ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع العمل خلال بضعة أشهر، لكن المرحلتين الثانية والثالثة تتطلبان بنية تحتية، وقد تقرر أن تستثمر روسيا في إنشاء هذه البنية التحتية.

انتهى/