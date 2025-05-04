تطوير التعاون التكنولوجي النووي بين ايران وفنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مركز الدبلوماسية العامة والإعلام لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ان إسلامي رحب خلال اللقاء بنائب وزير العلوم الفنزويلي والوفد المرافق له، قائلاً: "فنزويلا بلد يتمتع بإمكانيات كبيرة. شعب فنزويلا مهتم بمصير بلدهم، وآمل أن تساهم هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات بين البلدين."

وأكد قائلاً: "الطريق الجيد والمشرف هو الذي يوفر ويضمن استقلال البلاد وشعبها. طريق الاستقلال يعكس الكبرياء الوطني. اليوم نشهد سلوكيات متعجرفة من قبل النظام الاستكباري الذي يسعى للسيطرة على موارد الدول."

وأضاف إسلامي: "النظام الاستكباري لا يريد أن تتقدم الدول الأخرى في مختلف المجالات. لقد وصلنا في مسيرة استقلال بلادنا إلى مراتب ومكانة غير مقبولة من قبل النظام المهيمن، ولهذا السبب يخلقون عقبات في طريق تطورنا وتقدمنا بحجج مختلفة، لكننا نمضي قدمًا بقوة."

وشدد اسلامي على تطوير التعاون الثنائي وزيادة سرعة تنفيذ المشاريع المشتركة، قائلاً: "نحن ملتزمون ومتحمسون لما تم الاتفاق عليه مع وزير العلوم والتكنولوجيا الفنزويلي المحترم ومعكم. نؤمن بأن هذه العلاقات تمثل فرصة ثمينة للطرفين. تطوير التعاون التكنولوجي خطوة مهمة للغاية ويجب أن تستمر وآمل أن يحقق شعب فنزويلا النصر وأهدافه المهمة من خلال الصمود في وجه ضغوط النظام المهيمن."

ضرورة الاستفادة من تجربة إيران في تحييد الحظر

من جانبه، نقل "ألبرتو كينترو"، نائب وزير العلوم الفنزويلي، تحيات الرئيس "نيكولاس مادورو" ووزيرة العلوم والتكنولوجيا "غابرييلا سيرفيلا خيمينيز"، قائلاً: "وزيرة العلوم والتكنولوجيا الفنزويلية تذكر دائماً الذكريات الجميلة التي حملتها من إيران."

وأوضح رئيس مركز البحوث العلمية الفنزويلي: "فنزويلا لديها تاريخ يمتد 200 عام في مسيرة تحقيق الاستقلال. موضوع الاستقلال لا يقتصر على مجال الطاقة فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل الصناعة والرعاية الصحية والزراعة والغذاء، وبناءً على ذلك، نحن حريصون على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية لتحقيق الاستقلال في هذه المجالات أيضاً."

وأثنى على تقدم ايران رغم الحظر، قائلاً: "نريد أن نتعلم من إيران كيف استطاعت تحويل الحظر إلى فرص واستخدامها لصالح تقدم البلاد."وأضاف كينترو: "لحسن الحظ، في السنوات الأخيرة، حققنا تعاونًا جيدًا معًا، وبمساعدتكم تمكنا من إطلاق تخصص الفيزياء النووية في جامعة العلوم الفنزويلية. كما نسعى في مركز البحوث العلمية الفنزويلي إلى إطلاق برامج الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص."

يذكر أن نائب وزير العلوم الفنزويلي قام خلال زيارته لإيران بجولة في مركز رسا للابتكار والتكنولوجيا، ومعرض أحدث إنجازات الصناعة النووية الإيرانية، ومفاعل طهران البحثي، ومعاهد أبحاث المفاعلات والسلامة النووية، والفيزياء والمعجلات، حيث التقى عدداً من كبار مسؤولي الصناعة النووية لبحث توسيع التعاون الثنائي.