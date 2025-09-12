تعاون ایراني ارميني في مجال الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول، عقد محمد صادق عظيمي فر اجتماعات منفصلة مع الوزير ونائبه، برفقة سفير جمهورية إيران الإسلامية، خلال زيارته التي استمرت يومًا واحدًا إلى أرمينيا، وناقشا القضايا المشتركة.

ورحب وزير الاقتصاد الأرميني، جورج بابويان، بعظيمي فر، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وقال: "أرمينيا مهتمة بتلقي الغاز المسال من إيران، وهو غاز يمكن أن يشكل أساسًا لتعاون طويل الأمد ومفيد للطرفين، وفي الوقت نفسه، يُسهم في تعزيز أمن الطاقة في البلاد".

وأشار إلى فرص التعاون المستقبلية، بما في ذلك توسيع نطاق تجارة المنتجات النفطية، وتطوير البنية التحتية لتوريد الغاز المسال والطبيعي، والاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة، والاستخدام الفعال للقدرات الإقليمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وفي اجتماع منفصل، ناقش نائب وزير النفط البرامج المشتركة في مجال إنتاج وتجارة الوقود مع أرمين سيمونيان، نائب وزير الاقتصاد الأرميني لشؤون البنية التحتية والمناطق.

