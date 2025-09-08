اسلامي: الصناعة النووية تمثل رمزاً ناجحاً للتقدم العلمي والتكنولوجي في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إسلامي كتب في مذكرة بمناسبة الذكرى الأولى لتشكيل الحكومة الرابعة عشرة، أن هذه المناسبة تأتي في ظروف تختلف عن السنوات السابقة، حيث تواجه إيران استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية القصوى، إلى جانب هجوم إعلامي غير مسبوق وحتى اعتداءات عسكرية مباشرة من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الاعتداءات، التي استهدفت للمرة الأولى منذ انتصار الثورة الإسلامية أراضي إيران بشكل مباشر، لم تكن غايتها ضرب المنشآت النووية أو الدفاعية فقط، بل محاولة للنيل من الدولة والشعب معاً عبر إضعاف القدرات الدفاعية والأمنية وخلق فجوة بين الشعب والقيادة.

وأشار إسلامي إلى أن إيران، بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية ووحدة وصمود الشعب، تحولت إلى قوة إقليمية أفشلت خطط الأعداء. واعتبر أن الصناعة النووية الإيرانية، سواء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة أو في المجالات غير المرتبطة بالطاقة مثل الصحة والعلاج والزراعة والصناعة والبيئة، حققت مكانة علمية عالمية بارزة، وهو ما يفسر حملات التشويه والضغوط الدولية التي لم ولن تنجح في وقف هذا التقدم.

وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية بالتأكيد على أن مستقبل إيران سيتحقق بالاعتماد على الله، وبالتمسك بقيادة الثورة، وبوحدة الدولة والشعب، قائلاً: "العلم والإيمان، المقاومة والعقلانية، هما جناحا تحليق الأمة الإيرانية نحو مستقبل مشرق."