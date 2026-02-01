  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٤٣ ص

برلماني ايراني: يجب طرد الملحقين العسكريين للدول الأوروبية من إيران

قال عضو في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: بما أنه لا ينبغي إيواء الإرهابيين في البلاد، فيجب طرد الملحقين العسكريين للدول الأوروبية من بلادنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حجة الإسلام علي رضا سليمي، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي عُقدت اليوم (الأحد ): يا سيد قاليباف! حسب اقوالكم أن جيوش الدول الأوروبية، وفقًا لقانون المعاملة بالمثل، تم تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، وقد أُعلن عن هذه المسألة وسُنّ قانونٌ بشأنها.

وتابع: بناءً على ذلك، يجب طرد الملحقين العسكريين للدول الأوروبية الموجودين في سفارات هذه الدول في إيران في أسرع وقت ممكن، لأنهم إرهابيون.

وصرح ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: لا يجوز إيواء الإرهابيين في البلاد، فهذا نص صريح في القانون؛ وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم.

ورداً على هذا التحذير، قال محمد باقر قاليباف: ستتابع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان هذه القضية بالتأكيد.

