برلماني ايراني: يجب طرد الملحقين العسكريين للدول الأوروبية من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حجة الإسلام علي رضا سليمي، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي عُقدت اليوم (الأحد ): يا سيد قاليباف! حسب اقوالكم أن جيوش الدول الأوروبية، وفقًا لقانون المعاملة بالمثل، تم تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، وقد أُعلن عن هذه المسألة وسُنّ قانونٌ بشأنها.

وتابع: بناءً على ذلك، يجب طرد الملحقين العسكريين للدول الأوروبية الموجودين في سفارات هذه الدول في إيران في أسرع وقت ممكن، لأنهم إرهابيون.

وصرح ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: لا يجوز إيواء الإرهابيين في البلاد، فهذا نص صريح في القانون؛ وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم.

ورداً على هذا التحذير، قال محمد باقر قاليباف: ستتابع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان هذه القضية بالتأكيد.

