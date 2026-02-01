تضامن علماء اليمن مع إيران: الأمة الإسلامية لتكسر الصمت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها أكدت رابطة علماء اليمن، في بيانها، تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الضغوط والتهديدات الأمريكية والصهيونية والغربية، مشددةً على أن ما يحدث الآن يندرج ضمن إطار استهداف الأمة الإسلامية ومشاريعها الساعية للاستقلال.

ودعت الرابطة علماء الأمة الإسلامية إلى تبني موقف واضح وشفاف وأخوي وإسلامي دفاعًا عن إيران. وأضافت الرابطة: "إن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف واضحة ومسؤولة، ولا يجوز التزام الصمت أو الحياد في مواجهة التحديات والمؤامرات المتزايدة التي تستهدف قوى المقاومة في المنطقة".

واصل علماء اليمن حثّ إخوانهم الإيرانيين على المقاومة والصمود وعدم تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والغرب، مؤكدين أن هذه الأطراف لا تسعى إلا إلى استسلام الأمة الإسلامية والإضرار بسيادتها واستقلالها.

وتابع البيان بالتشديد على ضرورة توجيه بوصلة العداء بوضوح نحو أعداء الأمة الإسلامية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والعدو الصهيوني، محذراً من محاولات تضليل الحقائق أو التقليل من شأن المعركة الحقيقية التي تشهدها المنطقة.

ودعت جمعية علماء اليمن الحكومات والشعوب والجيوش الإسلامية إلى التخلي عن حالة الصمت والحياد المهينة في مواجهة العدوان على الأمة الإسلامية جمعاء، ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفةً: "إن استمرار هذا الصمت سيدفع القوى المتغطرسة إلى مواصلة عدوانها وسياساتها التوسعية".

