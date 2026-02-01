البرلمان: يُحظر فرض أي قيود على تنظيم التجمعات والاحتجاجات

أفادت وكالة مهر للأنباء، وافق أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم، واستكمالاً لبحث تفاصيل الخطة ذات الأولوية لدعم تنظيم التجمعات والمسيرات تطبيقاً للمادة 27 من الدستور، على المادة 3 من الخطة.

ووفقاً لهذا القرار، يُحظر فرض أي قيود على تنظيم التجمعات والمسيرات إلا إذا كان تنظيمها يُشكل تهديداً للأمن أو النظام العام، أو إذا كان يُسيء إلى المبادئ والأحكام الأساسية للدين الإسلامي والأنبياء، بحيث لا يُمكن ردّ هذا التهديد أو الإساءة إلا بفرض قيود.

ملاحظة 1: يُعتبر تنظيم التجمع أو المسيرة تهديداً للأمن إذا تم تنظيمه بحمل أسلحة أو إذا كان يُقوّض استقلال الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها.

ملاحظة 2: يُعتبر تنظيم التجمع أو المسيرة تهديداً للنظام العام إذا تسبب في ضرر جسيم للسلامة الجسدية للأفراد أو في إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.

