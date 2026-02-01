ائتلاف الإطار التنسيقي العراقي يدعم بقوة ترشيح نوري المالكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن صحيفة "المعلومة"، صرّح عدي عبد الهادي، عضو ائتلاف الإطار التنسيقي العراقي، بأن الائتلاف أكد خلال اجتماع الأمس بوضوح على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف: "ينتظر ائتلاف الإطار التنسيقي نتائج اجتماع اليوم لانتخاب الرئيس وتحديد مرشحه النهائي، ليتم تقديم اسم نوري المالكي رسميًا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفقًا للأسس القانونية للبلاد. إن الأخبار المتداولة حول وجود خلافات داخل الائتلاف غير صحيحة."

أعلن ائتلاف إطار التنسيق أمس: "بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، نؤكد مجددًا التزامنا بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس وزراء العراق".

يأتي هذا الموقف بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا معارضته لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، متخذًا موقفًا تدخليًا في الشؤون الداخلية العراقية! وقد أثارت هذه القضية موجة من ردود الفعل السلبية في العراق.