قائد الثورة يوافق على شروط وضوابط العفو وتخفيف العقوبات عن المحكومين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي كتاب وجهه لقائد الثورة، طلب حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي العفو وتخفيف الأحكام عن المدانين من قبل المحاكم العامة والثورية ومؤسسة القضاء للقوات المسلحة ومؤسسة العقوبات الحكومية والذين سيتم الانتهاء من إدانتهم بحلول 10 سبتمبر.

وجاء في رسالة رئيس السلطة القضائية بشأن العفو وتخفيف العقوبات للمدانين بجرائم أمنية أنه يجب أن يكون قد مضى أكثر من 5 سنوات على الحكم النهائي لهؤلاء الأفراد ولم يتم تنفيذه بعد لسبب ما، بشرط ألا يكونوا قد اتخذوا منذ اقرار الحكم أي موقف ضد مصالح البلاد، أو قاموا بأي عمل مناهض للأمن، أو عملوا ضد اللحمة الوطنية .

وبحسب رسالة رئيس السلطة القضائية، فإن أحكام السجن المتبقية للمرضى المصابين بأمراض مميتة أو غير قابلة للشفاء ستشمل أيضاً هذا العفو، شريطة أن تتم الموافقة على مرضهم من قبل لجنة الطب الشرعي.

ويشمل هذا العفو وتخفيف العقوبة عن المحكوم عليهم بالغرامات، تفاصيله في رسالة رئيس السلطة القضائية.

"السطو المسلح أو الاغتصاب أو اللصوص الذين لديهم إدانة جنائية"، "الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل بطريقة مسلحة"، "شراء وبيع وتهريب الأسلحة النارية والذخيرة"، "الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي"، "التجسس والتعاون مع الدول المعادية والانتماء إلى الجماعات الإرهابية"، "الاختطاف، الهجوم بالأسيد، تزوير الأوراق النقدية والليرات الذهبية المزيفة"، "المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث خلل كبير أو واسع النطاق في النظام الاقتصادي" و"تهريب الكحول" هي من بين الجرائم المستثناة من هذا العفو وتخفيض العقوبة.

