القضاء الايراني: شمل العفو الأخير بعض المدانين بقضايا أمنية

وردًا على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول ما إذا كان العفو الأخير يشمل المدانين بقضايا أمنية أيضًا، قدّم أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، توضيحات مفصلة.

وفي إشارة إلى معايير هذا العفو، قال: نعم، يشمل العفو أيضًا بعض المدانين بقضايا أمنية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الفقرة (أ) من الرسالة التي رفعتها السلطة القضائية إلى قائد الثورة الاسلامية ووافق عليها.

وشرح جهانغير هذه الشروط قائلاً: بموجب هذه المادة، يمكن العفو عن المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في جرائم أمنية، والذين لم تُنفذ أحكامهم لأي سبب من الأسباب لأكثر من خمس سنوات منذ صدور حكمهم النهائي، إذا لم يتخذوا أي موقف أو عمل يتعارض مع مصالح البلاد خلال هذه الفترة، ولم يرافقوا أو يتعاونوا مع العدو في الحرب الأخيرة المفروضة، سواءً داخل البلاد أو خارجها.

وأضاف: يجب على هؤلاء الأفراد السعي نحو التماسك الداخلي، وأن يكونوا بعيدين عن أي نشاط معارض. وفي حال استيفاء هذه الشروط، سيتم العفو عنهم.

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية شرحه للتصنيف الآخر للمدانين الأمنيين، قائلاً: الفئة الثانية تشمل المدانين بجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي. وفي هذا القسم، يُنظر في العفو أيضاً عن المدانين بجرائم الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، شريطة ألا يكونوا ضمن الحالات الاستثنائية المذكورة في المذكرة.

وأكد أن "المدانين بجرائم أعلى من الدرجة الثالثة، أي الجرائم الأشد خطورة، مُستثنون من هذا العفو.. كما شُدّد في المذكرات ذات الصلة على أن جرائم مثل التجسس، على أيٍّ من هذه المستويات، لن تشملها العفو.

/انتهى/