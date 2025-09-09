انطلاق رحلات جوية مباشرة بين طهران وإسلام آباد؛ خطوة جديدة في تطوير العلاقات الشعبية والاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هبطت طائرة إيرباص 300 تابعة لشركة "إيران إيرتور" في مطار إسلام آباد الدولي، عاصمة باكستان، الساعة 5:53 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي للثلاثاء).

انطلقت رسميًا الرحلة الجوية المباشرة من طهران إلى إسلام آباد، ومع هبوط هذه الطائرة في قلب باكستان السياسي، اتُخذت خطوة جديدة نحو تطوير العلاقات الشعبية بين البلدين الجارين.

أُقيم حفل خاص للترحيب ببدء الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين في قاعة الاحتفالات بمطار إسلام آباد الدولي، بحضور نبي شيرازي، نائب سفير إيران لدى باكستان، ومسؤولي الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، وطاقم طيران إيران إير تور.

استُقبلت الطائرة الإيرانية في مطار إسلام آباد الدولي بتحية مائية.

بالتزامن مع هبوط طائرة ركاب إيران إير تورز في مطار إسلام آباد الدولي، سيغادر 240 راكبًا إلى طهران على متن الرحلة نفسها. سيتمكن المسافرون على خط إسلام آباد-طهران من الوصول إلى وجهتهم على متن رحلة مباشرة بأقل تكلفة ووقت ممكنين.

