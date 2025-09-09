وقوع انفجارات في الدوحة تستهدف القياديين في حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة "‌‏رويترز"، اليوم الثلاثاء، بتصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار.

وأظهرت لقطات مصورة، تصاعد أعمدة الدخان عقب انفجارات في الدوحة.

ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين كبار: انفجارات الدوحة عملية إسرائيلية ضد قادة حماس في قطر. كما قال "جيش" الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو شنّ هجوماً مركزاً قبل وقت قصير استهدف قادة الصف الأول في قيادة حماس.

وقال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "ندين هجوم إسرائيل الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".

وأكد البيان أن هذا "الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين"، مؤكدا أن دولة قطر "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور" أو "أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو "هاجم بشكل دقيق قيادات حماس" في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل هاجمت عددا من قيادات حماس في قطر، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف أيضا خالد مشعل.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة الـ14 إن الجيش ينتظر نتائج محاولة الاغتيال، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة نفذت الهجوم.

وقد دوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

/انتهى/