الجزيرة والميادين تنقل عن مصادر قيادية نجاة وفد حماس من محاولة الاغتيال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدر قيادي قال للميادين: نجاة وفد حماس المفاوض من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة.

وجدد قيادي بارز في حماس للميادين التأكيد أن أعضاء قيادة حماس في الدوحة كلها بخير بعد العدوان الإسرائيلي الذي حاول اغتيالهم.

وقال هاني الدالي: استشهد طاقم في حماس بينما وفد قيادة حماس نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة، واكد ان الاعتداء الإسرائيلي على وفد قادة حماس في الدوحة فشل على الرغم من التنسيق الإسرائيلي الأميركي.

كما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر قيادي في حماس: نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية.