صنعاء: أي عدوان على إيران "محكوم بالفشل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو راس، أنّ استهداف حرس الثورة الإيراني يعكس فاعلية هذه القوة في مواجهة " المشاريع الصهيونية التدميرية" في المنطقة.

وشدّد على أن حرس الثورة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية عموماً، "عصيّان على الانكسار"، مؤكداً أنّ "كيان العدو أضعف من أن ينال من هذا الصمود أو يكسر هذه الإرادة".

واتهم نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، منظومة القوى الغربية بالسعي إلى إبقاء القوى العربية والإسلامية "ضعيفة وهزيلة"، وتحويلها إلى أدوات لتنفيذ أجنداتها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظلّ التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تهديدات البيت الأبيض المستمرّة بتنفيذ عملية عسكرية ضد طهران.

