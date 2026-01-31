  1. القدس و فلسطین
٣١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١١:٥٧ ص

الكشف عن علاقة وثيقة بين إيهود باراك ومنحرف جنسي أمريكي شهير

کشفت وثائق صدرت مؤخراً في الولايات المتحدة عن وجود صلة وثيقة بين رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ومجرم جنسي معروف في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة CNN، تُظهر وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أمس أن رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك وزوجته نيلي بريل أقاما عدة مرات في شقة بنيويورك تعود ملكيتها إلى جيفري إبستين (المدان بجرائم جنسية).

ووفقاً للتقرير، صحيح أن علاقة باراك وزوجته بإبستين كانت قد كُشفت سابقاً، إلا أن رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في إطار قضيته تُشير إلى مدى قرب باراك من المدان.

ويذكر التقرير أن إيهود باراك حافظ على علاقته بإبستين بعد أن تم تصنيفه كمدان بجرائم جنسية عام ٢٠٠٨.

ثم ادعى لاحقاً أنه لم يشارك في أي أنشطة غير أخلاقية تتعلق بإبستين.

وتُشير الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية إلى العلاقة بين هذا الملياردير الأمريكي المدان وشخصيات سياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما دونالد ترامب.

