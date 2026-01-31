عراقجي: واشنطن تسعى للتواصل مع طهران عبر أطراف ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عراقجي أوضح في مقابلة مع شبكة «سي إن إن ترك»، أن العلاقات بين إيران وتركيا «قوية وبنّاءة»، مشيراً إلى أن البلدين يواصلان تبادل وجهات النظر بشكل مستمر حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف أن «أي مفاوضات واقعية وذات نتائج تتطلب أولاً إزالة أجواء التهديد والضغط»، مؤكداً أنه «من دون التوافق على إطار واضح، ومضمون محدد، وقواعد ناظمة للتفاوض، لن يتحقق أي تقدم».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران مستعدة لدبلوماسية عادلة ومتوازنة، إلا أن «المفاوضات لا يمكن أن تُفرض بالقوة»، موضحاً أن «التوصل إلى اتفاق عادل لن يكون ممكناً من دون احترام متبادل وتكافؤ في الظروف».

وحذر عراقجي من أن أي هجوم محتمل سيقابل برد قاسٍ وقوي للغاية، مؤكداً أن إيران تمتلك كامل القدرة على الدفاع عن نفسها ولا تحتاج إلى الاعتماد على أي طرف.

وأكد أن الدبلوماسية لا تزال أولوية إيران الأساسية، معرباً عن أمله في أن تسود لغة العقل والحوار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الدور الذي أداه الحرس الثوري في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى كان محورياً»، معتبراً أن «مواقف بعض الدول الأوروبية لا تسهم في خفض التوتر، بل تؤدي إلى تصعيده».

رسالة من أنقرة: إيران منفتحة على اتفاق نووي عادل

وفي سياق متصل، نشر عراقجي رسالة على منصة «إكس» عقب لقاءاته التي أجراها في تركيا، أكد فيها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية «لطالما كانت مستعدة للتفاعل والتعاون مع دول المنطقة من أجل حفظ السلام والاستقرار، وحماية المنطقة من الاعتداءات غير القانونية».

وأشار إلى أن لقاءاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كانت «مفيدة وبنّاءة».

وأوضح أنه جدد خلال هذه اللقاءات التأكيد على أن «إيران لم تسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي»، معرباً عن استعداد طهران «للدخول في اتفاق نووي عادل ومنصف يضمن المصالح المشروعة للشعب الإيراني»، على أن يشمل «ضمان عدم امتلاك السلاح النووي، ورفعاً فعالاً للعقوبات».

كما ثمّن عراقجي «الدور البنّاء الذي تضطلع به تركيا، إلى جانب الدول الجارة الشقيقة، من خلال مساعيها الحميدة في دعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن إيران «ترحب بهذه الجهود وتقدرها».

